RTL : un concours des plats régionaux de France

Du 25 février au 5 mars, 9 plats régionaux sont en compétition pour devenir le plat préféré des Français sur RTL. 9 jours, 9 régions et 9 plats, tous les jours à 6h, 8h et 19h sur RTL. Tout au long du Salon iternational de l’agriculture, la gastronomie des régions de France sera mise à l’honneur par les correspondants de RTL qui se sont rendus dans des institutions, des restaurants, des auberges et chez des cuisiniers partout en France. Quel sera le plat préféré des Français ? Ce sont les auditeurs qui l’éliront. Résultats le 6 mars.