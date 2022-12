RTL récompense la chanteuse Juliette Armanet

"« Brûler le feu »" un album avec 15 tubes pour 50 minutes de plaisir. Les textes sont magnifiquement écrits et on ressent l'énergie de Juliette dans toutes ses chansons. Sa relation avec son piano est d'autant plus sensible dans ce deuxième album. Il y a une alternance de chansons rythmées et dansantes et d'autres piano voix dans lesquelles Juliette Armanet avec son timbre de voix m'emmène dans un monde à part" a expliqué le jury qui a notamment été séduit par trois titres de la chanteuse : "Le Dernier jour du disco", "Flamme" et "Imaginer l'amour".

Le prix Album RTL de l’Année 2022 a été organisé en partenariat avec PureCharts.