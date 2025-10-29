RTL prépare une "soirée frissons" pour Halloween

Pour célébrer Halloween, RTL mise sur le pouvoir du récit et du son. Ce vendredi de 20h à 23h, la station proposera une soirée spéciale "Frissons”" pensée comme un voyage radiophonique au cœur de l’étrange et du mystère. L’événement réunira deux signatures de la grille, Lorànt Deutsch et Jean-Alphonse Richard, autour de formats immersifs alliant narration, archives et ambiances sonores.

De 21h à 22h, "Entrez dans l’Histoire" plongera les auditeurs dans deux récits emblématiques. À 21h, Lorànt Deutsch proposera une redécouverte de la Bête du Gévaudan, l’un des épisodes les plus mystérieux du XVIIIᵉ siècle. À 21h30, il racontera les procès des sorcières de Salem, symbole des peurs collectives et des dérives de la superstition. Deux récits qui conjuguent rigueur historique et intensité dramatique, servis par une mise en son particulièrement travaillée.