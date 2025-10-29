La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mercredi 29 Octobre 2025 - 16:35

RTL prépare une "soirée frissons" pour Halloween


Ce vendredi 31 octobre, RTL proposera une soirée spéciale "Frissons" de 20h à 23h à l’occasion d’Halloween. Deux formats emblématiques seront à l’honneur : Entrez dans l’Histoire avec Lorànt Deutsch de 21h à 22h, et L’Heure du Crime avec Jean-Alphonse Richard de 22h à 23h. Trois heures de radio centrées sur la narration et l’immersion sonore pour explorer les mystères du réel et de l’imaginaire.



Pour célébrer Halloween, RTL mise sur le pouvoir du récit et du son. Ce vendredi de 20h à 23h, la station proposera une soirée spéciale "Frissons”" pensée comme un voyage radiophonique au cœur de l’étrange et du mystère. L’événement réunira deux signatures de la grille, Lorànt Deutsch et Jean-Alphonse Richard, autour de formats immersifs alliant narration, archives et ambiances sonores.
De 21h à 22h, "Entrez dans l’Histoire" plongera les auditeurs dans deux récits emblématiques. À 21h, Lorànt Deutsch proposera une redécouverte de la Bête du Gévaudan, l’un des épisodes les plus mystérieux du XVIIIᵉ siècle. À 21h30, il racontera les procès des sorcières de Salem, symbole des peurs collectives et des dérives de la superstition. Deux récits qui conjuguent rigueur historique et intensité dramatique, servis par une mise en son particulièrement travaillée.

À 22h, Jean-Alphonse Richard prendra le relais pour une édition spéciale de "L’Heure du Crime" consacrée à la disparition de Michael Rockefeller. En 1961, cet héritier américain s’évanouissait au large de la Nouvelle-Guinée dans des circonstances jamais élucidées. Entre hypothèses de noyade, enlèvement et rumeurs de cannibalisme, l’émission reviendra sur les archives et témoignages d’époque qui entretiennent encore aujourd’hui le mystère.

Tags : Halloween, Jean-Alphonse Richard, Lorànt Deutsch, RTL, soirée spéciale



