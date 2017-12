RTL poursuit son hommage à Johnny Hallyday

"L'idole des jeunes" qui venait de célébrer son 74ème anniversaire et luttait depuis plus d'un an contre la maladie, s'est éteint dans la nuit de mardi à mercredi. Avec plus de cinquante ans de carrière, Johnny Hallyday laisse derrière lui un parcours hors-norme, une voix unique et un répertoire gigantesque.