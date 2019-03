RTL participe à la Semaine de la presse dans l'École

Soucieux de sensibiliser les lycéens à l’information, RTL assurera des ateliers radio pour la Semaine de la presse et des médias dans l’École au lycée Guy de Maupassant de Colombes (92). Journalistes et techniciens de RTL seront sur place pour faire découvrir aux lycéens les métiers et l’univers de la radio tout en apprenant à analyser l’information et à la hiérarchiser.

Ces ateliers se déroulent les 18, 19 et 21 mars. 120 lycéens de 4 classes de seconde et de première sont concernés. D'une durée de 3 heures, ces ateliers s'articuleront autour d'une heure d’échange devant la classe entière pour réfléchir sur l’information, puis autour de deux heures en demi-groupe avec un travail sur l’écriture d’un papier radio.