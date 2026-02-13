RTL mobilise sa rédaction pour couvrir les municipales

Depuis ce 9 février, RTL consacre chaque lundi pendant quatre semaines à une thématique centrale de la campagne électorale. Sécurité, services publics, santé et propreté deviennent les fils rouges d’une programmation spéciale. Chaque journée s’appuie sur des reportages, des interviews et des décryptages, dans une logique de proximité et de terrain. Ces journées spéciales permettront à RTL d’aborder, par exemple, la capacité des maires à agir sur la sécurité ou de répondre à la question cruciale "Allô ? Y a-t-il un médecin dans ma commune ?", illustrant l’enjeu des déserts médicaux. D’autres questions sont posées, comme "Où sont passés les services publics dans nos communes ?" ou encore "Que fait mon maire pour que ma commune soit propre ?", en référence aux problématiques de dépôts sauvages et de saleté.

