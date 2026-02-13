La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Vendredi 13 Février 2026 - 13:10

RTL mobilise sa rédaction pour couvrir les municipales


À l’approche des élections municipales, RTL renforce son engagement éditorial avec un dispositif articulé autour de quatre lundis thématiques, deux soirées spéciales en direct et deux matinales dédiées. Depuis ce 09 février, la station plonge ses auditeurs au cœur des enjeux électoraux dans les 35 000 communes françaises.



Depuis ce 9 février, RTL consacre chaque lundi pendant quatre semaines à une thématique centrale de la campagne électorale. Sécurité, services publics, santé et propreté deviennent les fils rouges d’une programmation spéciale. Chaque journée s’appuie sur des reportages, des interviews et des décryptages, dans une logique de proximité et de terrain. Ces journées spéciales permettront à RTL d’aborder, par exemple, la capacité des maires à agir sur la sécurité ou de répondre à la question cruciale "Allô ? Y a-t-il un médecin dans ma commune ?", illustrant l’enjeu des déserts médicaux. D’autres questions sont posées, comme "Où sont passés les services publics dans nos communes ?" ou encore "Que fait mon maire pour que ma commune soit propre ?", en référence aux problématiques de dépôts sauvages et de saleté.


Deux soirées électorales en direct

Les dimanches 15 et 22 mars, RTL propose deux soirées spéciales élections municipales, diffusées en direct de 18h à 23h. Dès 18h, Vincent Parizot prendra l’antenne, suivi de Marc-Olivier Fogiel de 19h à 23h. Ces soirées mettent en œuvre un maillage éditorial solide : présence de reporters en région, correspondants dans les communes clés et journalistes en studio pour commenter les résultats ville par ville. Des estimations sont diffusées au fur et à mesure grâce au partenariat avec Harris Interactive. Jean-Daniel Levy, directeur délégué de Harris Interactive-Toluna, est présent en studio pour analyser les chiffres et éclairer les dynamiques du vote.

RTL mobilise sa rédaction pour couvrir les municipales

Deux matinales spéciales pour un retour sur les résultats

RTL renforcera aussi sa couverture au lendemain des deux tours, les lundis 16 et 23 mars. Dès 40h30, Jérôme Florin prendra l’antenne, suivi de Thomas Sotto de 07h à 10h pour une matinale spéciale. L’objectif : revenir sur les résultats de la veille et préciser les dynamiques locales dans certaines circonscriptions. Entre 09h et 10h, Alain Duhamel et Anne-Charlène Bezzina apporteront leur expertise pour décrypter les enseignements politiques du scrutin. 


Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


