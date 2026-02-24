Municipales : ICI Normandie mobilise l’antenne et le digital en Seine-Maritime et dans l’Eure

Le dispositif prévoit également des débats "entre-deux-tours" programmés du 17 au 20 mars à 7h45. Quatre débats en direct sont organisés dans un format de 15 minutes. En amont des scrutins, ICI Normandie déploie une séquence éditoriale dédiée intitulée "L’Info d’ici". Du 12 janvier au 9 mars, ce rendez-vous est proposé chaque lundi à 6h30 et à 8h30. Il est consacré aux enjeux municipaux dans neuf villes : Neufchâtel-en-Bray, Dieppe, Louviers, Fécamp, Yvetot, Vernon, Évreux, Rouen et Le Havre.

ICI Normandie mobilisera aussi son antenne pour les deux tours des municipales. Le 15 mars pour le premier tour et le 22 mars pour le second tour, la station proposera deux soirées électorales en direct de 19h45 à 22h. Au lendemain de chaque tour, deux matinales spéciales seront programmées le 16 mars puis le 23 mars de 6h à 9h afin d’analyser les résultats et leurs conséquences locales...