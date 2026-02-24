Municipales : ICI Normandie mobilise l’antenne et le digital en Seine-Maritime et dans l’Eure

-
Delta FM active un dispositif éditorial 360° pour les Municipales 2026
-
À Totem, Jean-Charles Virlogeux dirige l’une des plus vastes rédactions locales
-
RTL mobilise sa rédaction pour couvrir les municipales
-
France Culture s’installe dans les territoires pour éclairer les municipales
-
ICI renforce son offre pour les Jeux Olympiques d’hiver
ICI Normandie déploie un dispositif éditorial annoncé comme ambitieux afin d’informer, décrypter et faire vivre la campagne au plus près des habitants. Fidèle à sa vocation de média de proximité, la station propose des échanges approfondis et accessibles pour éclairer les enjeux locaux et les programmes des candidats. Trois débats sont organisés en partenariat avec actu.fr. Ils se tiennent à Rouen ce 24 février 2026, à Évreux ce 25 février 2026 et au Havre le 9 mars 2026. Le débat de Rouen est animé par Emmanuel Grabey de ICI Normandie et Julien Bouteiller de 76 actu. Celui d’Évreux est conduit par Laurent Philippot de ICI Normandie et Charles Giovacchini de La Dépêche Eure Infos. Le débat du Havre est animé par Amélie Bonté de ICI Normandie et Eloïse Aubé de 76 actu.
Deux soirées électorales et deux matinales spéciales
ICI Normandie mobilisera aussi son antenne pour les deux tours des municipales. Le 15 mars pour le premier tour et le 22 mars pour le second tour, la station proposera deux soirées électorales en direct de 19h45 à 22h. Au lendemain de chaque tour, deux matinales spéciales seront programmées le 16 mars puis le 23 mars de 6h à 9h afin d’analyser les résultats et leurs conséquences locales...