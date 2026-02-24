La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mardi 24 Février 2026 - 06:50

Municipales : ICI Normandie mobilise l’antenne et le digital en Seine-Maritime et dans l’Eure


À l’occasion des municipales 2026, ICI Normandie met en place un dispositif éditorial dédié à la campagne en Seine-Maritime et dans l’Eure. Débats, séquences spéciales, directs, soirées électorales et diffusion en audio digital structurent une couverture organisée du 12 janvier au 23 mars, à l’antenne comme sur ici.fr et l’application ICI.



ICI Normandie déploie un dispositif éditorial annoncé comme ambitieux afin d’informer, décrypter et faire vivre la campagne au plus près des habitants. Fidèle à sa vocation de média de proximité, la station propose des échanges approfondis et accessibles pour éclairer les enjeux locaux et les programmes des candidats. Trois débats sont organisés en partenariat avec actu.fr. Ils se tiennent à Rouen ce 24 février 2026, à Évreux ce 25 février 2026 et au Havre le 9 mars 2026. Le débat de Rouen est animé par Emmanuel Grabey de ICI Normandie et Julien Bouteiller de 76 actu. Celui d’Évreux est conduit par Laurent Philippot de ICI Normandie et Charles Giovacchini de La Dépêche Eure Infos. Le débat du Havre est animé par Amélie Bonté de ICI Normandie et Eloïse Aubé de 76 actu.


L’animation conjointe des deux médias vise à garantir un regard croisé et une pluralité de points de vue. Les débats sont enregistrés et diffusés en direct sur ici.fr ainsi que sur la page Facebook de ICI Normandie en Seine-Maritime et dans l’Eure. Ils seront ensuite disponibles en réécoute, avec des extraits diffusés à l’antenne dès le lendemain, afin de permettre au plus grand nombre d’accéder aux temps forts des échanges.

Deux soirées électorales et deux matinales spéciales

Le dispositif prévoit également des débats "entre-deux-tours" programmés du 17 au 20 mars à 7h45. Quatre débats en direct sont organisés dans un format de 15 minutes. En amont des scrutins, ICI Normandie déploie une séquence éditoriale dédiée intitulée "L’Info d’ici". Du 12 janvier au 9 mars, ce rendez-vous est proposé chaque lundi à 6h30 et à 8h30. Il est consacré aux enjeux municipaux dans neuf villes : Neufchâtel-en-Bray, Dieppe, Louviers, Fécamp, Yvetot, Vernon, Évreux, Rouen et Le Havre.
ICI Normandie mobilisera aussi son antenne pour les deux tours des municipales. Le 15 mars pour le premier tour et le 22 mars pour le second tour, la station proposera deux soirées électorales en direct de 19h45 à 22h. Au lendemain de chaque tour, deux matinales spéciales seront programmées le 16 mars puis le 23 mars de 6h à 9h afin d’analyser les résultats et leurs conséquences locales...

Tags : couverture, ICI Normandie, politique



Frédéric Brulhatour
