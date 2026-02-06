ICI renforce son offre pour les Jeux Olympiques d’hiver

Sur ICI Besançon, depuis le 2 février, l’antenne diffuse à 06h32 et à 08h32 un reportage long format consacré à un sport nordique, expliqué par un ancien champion de la région. Du côté de ICI Pays de Savoie, à partir du 6 février, l’antenne propose le "Journal des JO" à 07h32 en semaine et à 08h32 le week-end. Le 23 février, une émission spéciale est également programmée de 18h à 19h à l’occasion du retour du drapeau olympique à Albertville.

Sur ICI.fr, des portraits d’athlètes sont proposés, notamment pour les sportifs francs-comtois engagés dans ces Jeux, qui évoquent leurs ambitions. ICI Pays de Savoie met en avant le podcast "La place du village", animé par Philippe et Jean-Noël Deparis, avec des épisodes consacrés aux Jeux Olympiques d’hiver. Cette articulation entre antenne et audio à la demande vise à prolonger l’écoute au-delà du direct.

