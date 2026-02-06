La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Vendredi 6 Février 2026 - 10:20

ICI renforce son offre pour les Jeux Olympiques d’hiver


À l’occasion des Jeux Olympiques d’hiver de Milano Cortina, du 6 au 22 février 2026, ICI met en place un dispositif éditorial radio et audio numérique spécifique. Les antennes locales et les supports digitaux sont mobilisés afin d’accompagner l’événement, de valoriser les territoires et de suivre les athlètes engagés.



Dans le cadre des Jeux Olympiques d’hiver de Milano Cortina, organisés du 6 au 22 février 2026, ICI déploie une couverture spéciale sur ses antennes locales. L’objectif est d’accompagner l’événement mondial à travers une présence renforcée à l’antenne et sur les supports audio numériques.
En raison de leur proximité géographique avec les Alpes et de leur implantation dans des zones d’entraînement de nombreux athlètes, quatre locales sont particulièrement investies dans le dispositif. Il s’agit d’ICI Besançon, d’ICI Pays de Savoie, d’ICI Isère et d’ICI Roussillon. Ces antennes jouent un rôle central dans la couverture radio des Jeux, en s’appuyant sur leur connaissance fine des territoires et des acteurs locaux.


Des formats radio identifiés sur les antennes locales

Sur ICI Besançon, depuis le 2 février, l’antenne diffuse à 06h32 et à 08h32 un reportage long format consacré à un sport nordique, expliqué par un ancien champion de la région. Du côté de ICI Pays de Savoie, à partir du 6 février, l’antenne propose le "Journal des JO" à 07h32 en semaine et à 08h32 le week-end. Le 23 février, une émission spéciale est également programmée de 18h à 19h à l’occasion du retour du drapeau olympique à Albertville.
Sur ICI.fr, des portraits d’athlètes sont proposés, notamment pour les sportifs francs-comtois engagés dans ces Jeux, qui évoquent leurs ambitions. ICI Pays de Savoie met en avant le podcast "La place du village", animé par Philippe et Jean-Noël Deparis, avec des épisodes consacrés aux Jeux Olympiques d’hiver. Cette articulation entre antenne et audio à la demande vise à prolonger l’écoute au-delà du direct.


La valorisation des athlètes à l’antenne et en vidéo

Sur ICI Isère, les athlètes isérois sont mis à l’honneur depuis le 2 février, avec la diffusion de virgules sonores cinq fois par jour. Ces formats courts, enregistrés avec les champions, visent à mieux les faire connaître aux auditeurs. À partir du 6 février, des contenus audio et vidéo face caméra sont également diffusés sur les réseaux sociaux de la locale, renforçant la complémentarité entre radio et supports numériques. 
ICI Roussillon participe également au dispositif en mettant à l’antenne les athlètes du territoire, avec des contenus accessibles en rediffusion sur ICI.fr.


Frédéric Brulhatour
