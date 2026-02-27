Greg James lance un défi radio de 1 000 km avec BBC Radio 1

l s’agit du troisième défi de Greg James pour Comic Relief. En 2016, il avait réalisé cinq triathlons en cinq jours
BBC Radio 1 annonce que Greg James se prépare à relever son défi le plus exigeant à ce jour, un parcours de 1 000 km en tandem à travers le Royaume-Uni pour lever des fonds en faveur de "Red Nose Day". Le départ sera donné depuis Weymouth le vendredi 13 mars et l’arrivée est prévue à Édimbourg le vendredi 20 mars, date de Red Nose Day.
Le trajet traversera l’Angleterre, fera une incursion au Pays de Galles, avant de remonter jusqu’en Écosse. Pendant 8 jours consécutifs, Greg James roulera au moins 8 heures par jour. Le lancement officiel aura lieu en direct dans le "Radio 1 Breakfast Show" avec Greg James, diffusé de 07h à 10h30. Les auditeurs pourront suivre l’évolution du défi à l’antenne et sur les réseaux sociaux de BBC Radio 1 et de Comic Relief.
Un dispositif éditorial mobilisant toute la station
Le défi constitue un temps fort éditorial pour BBC Radio 1. Greg James sera accompagné sur certaines étapes par des membres de la famille des animateurs de Radio 1 ainsi que par des invités. Les auditeurs pourront découvrir comment tenter de devenir l’unique auditeur de Radio 1 autorisé à pédaler aux côtés de Greg sur une portion du parcours en écoutant le Breakfast Show le vendredi 13 février. Des mises à jour régulières seront diffusées à l’antenne tout au long de la journée, tandis que Morning Live proposera une couverture quotidienne avec images en coulisses et temps forts du parcours. L’opération s’inscrit dans la continuité des dispositifs radio événementiels déployés par la station autour de Red Nose Day.
Un troisième défi pour Comic Relief
