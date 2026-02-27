Greg James lance un défi radio de 1 000 km avec BBC Radio 1

Le défi constitue un temps fort éditorial pour BBC Radio 1. Greg James sera accompagné sur certaines étapes par des membres de la famille des animateurs de Radio 1 ainsi que par des invités. Les auditeurs pourront découvrir comment tenter de devenir l’unique auditeur de Radio 1 autorisé à pédaler aux côtés de Greg sur une portion du parcours en écoutant le Breakfast Show le vendredi 13 février. Des mises à jour régulières seront diffusées à l’antenne tout au long de la journée, tandis que Morning Live proposera une couverture quotidienne avec images en coulisses et temps forts du parcours. L’opération s’inscrit dans la continuité des dispositifs radio événementiels déployés par la station autour de Red Nose Day.