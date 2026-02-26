La Lettre Pro de la Radio & du Podcast

Les campagnes régionales intégrant l’audio affichent un indice d’efficacité de 148 contre 111 sans audio et 100 pour l’ensemble des campagnes Effie, soit un avantage de 33%. Elles performent davantage sur les ventes court terme 46% contre 37%, la part de marché long terme 36% contre 22%, l’acquisition 50% contre 33%, la rétention 25% contre 11% et la croissance du profit 39% contre 30%.
Les campagnes régionales intégrant l’audio affichent un indice d’efficacité de 148 contre 111 sans audio et 100 pour l’ensemble des campagnes Effie, soit un avantage de 33%. Elles performent davantage sur les ventes court terme 46% contre 37%, la part de marché long terme 36% contre 22%, l’acquisition 50% contre 33%, la rétention 25% contre 11% et la croissance du profit 39% contre 30%.
En régional, l'audio affiche un avantage d'efficacité de 33% en Australie
Rédigé le Jeudi 26 Février 2026

