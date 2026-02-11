La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mercredi 11 Février 2026 - 08:50

France Culture s’installe dans les territoires pour éclairer les municipales


Notez


À l’approche des élections municipales de 2026, France Culture déploie une série de quatre émissions spéciales des "Matins" de Guillaume Erner, diffusées en direct et en public depuis Dunkerque, Quimper, Béziers et Valence. Une initiative éditoriale menée en partenariat avec le réseau local ICI pour décrypter les grands enjeux municipaux au plus près des territoires.


France Culture s’installe dans les territoires pour éclairer les municipales

Vous aimerez aussi

Dans un contexte marqué par la succession des gouvernements et par des chocs géopolitiques à répétition, France Culture fait le choix de revenir à l’échelle locale à l’approche des élections municipales de 2026. À partir de ce 13 février, la rédaction et l’équipe des "Matins" sillonneront le territoire pour proposer quatre émissions spéciales en direct et en public, animées par Guillaume Erner.
Ce dispositif s’inscrit dans une volonté de traiter les enjeux concrets auxquels sont confrontées les communes, en partenariat avec le réseau local ICI.
Le dispositif repose sur un mois de diffusion et quatre villes choisies pour illustrer des problématiques locales distinctes.


À Dunkerque, troisième port français qui concentre 20% des émissions de CO2 industrielles du pays, l’émission de ce vendredi 13 février dès 06h30, au Frac Grand Large dans les Hauts-de-France, interrogera les promesses d’une réindustrialisation verte.

Adaptation climatique et fragilités économiques

La tournée se poursuit à Quimper le vendredi 20 février dès 6h30, en direct du Théâtre de Cornouaille. Dans une région où l’agriculture, la pêche et l’agroalimentaire emploient plus de 40 000 personnes, la rédaction analysera les effets des bouleversements climatiques sur l’économie locale. Le vendredi 27 février dès 06h30, Les Matins s’installeront au Centre universitaire Du Guesclin à Béziers. La ville figure parmi les plus pauvres de France, avec 36% de ses habitants vivant sous le seuil de pauvreté. La série s’achèvera à Valence le vendredi 6 mars dès 06h30, depuis la Comédie de Valence, Centre dramatique national Drôme-Ardèche. La lutte contre le narcotrafic y a entraîné une baisse de la délinquance de 40% en deux ans

Un dispositif de proximité en direct et en public

Avec cette tournée, France Culture entend renforcer son rôle de média de référence pour l’analyse politique et sociale. Le choix du direct, du public et de l’ancrage territorial illustre également une stratégie éditoriale qui mise sur la proximité, l’expertise et la complémentarité entre radio nationale et réseau local ICI.
À l’approche des municipales de 2026, ce format place la radio au cœur du débat démocratique local.


Tags : France Culture, Guillaume Erner, ICI, matinale, politique, Radio France



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 11 Février 2026 - 07:40 Radio Plus organisera la "Radio Run" les 28 et 29 mars 2026

Mardi 10 Février 2026 - 05:50 À Lyon, Olivier Jauffrit installe sa voix et son style sur RFM €

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication