France Culture s’installe dans les territoires pour éclairer les municipales

Dans un contexte marqué par la succession des gouvernements et par des chocs géopolitiques à répétition, France Culture fait le choix de revenir à l’échelle locale à l’approche des élections municipales de 2026. À partir de ce 13 février, la rédaction et l’équipe des "Matins" sillonneront le territoire pour proposer quatre émissions spéciales en direct et en public, animées par Guillaume Erner.
Ce dispositif s’inscrit dans une volonté de traiter les enjeux concrets auxquels sont confrontées les communes, en partenariat avec le réseau local ICI.
Le dispositif repose sur un mois de diffusion et quatre villes choisies pour illustrer des problématiques locales distinctes.
À Dunkerque, troisième port français qui concentre 20% des émissions de CO2 industrielles du pays, l’émission de ce vendredi 13 février dès 06h30, au Frac Grand Large dans les Hauts-de-France, interrogera les promesses d’une réindustrialisation verte.
Adaptation climatique et fragilités économiques
La tournée se poursuit à Quimper le vendredi 20 février dès 6h30, en direct du Théâtre de Cornouaille. Dans une région où l’agriculture, la pêche et l’agroalimentaire emploient plus de 40 000 personnes, la rédaction analysera les effets des bouleversements climatiques sur l’économie locale. Le vendredi 27 février dès 06h30, Les Matins s’installeront au Centre universitaire Du Guesclin à Béziers. La ville figure parmi les plus pauvres de France, avec 36% de ses habitants vivant sous le seuil de pauvreté. La série s’achèvera à Valence le vendredi 6 mars dès 06h30, depuis la Comédie de Valence, Centre dramatique national Drôme-Ardèche. La lutte contre le narcotrafic y a entraîné une baisse de la délinquance de 40% en deux ans