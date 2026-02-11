France Culture s’installe dans les territoires pour éclairer les municipales

Dans un contexte marqué par la succession des gouvernements et par des chocs géopolitiques à répétition, France Culture fait le choix de revenir à l’échelle locale à l’approche des élections municipales de 2026. À partir de ce 13 février, la rédaction et l’équipe des "Matins" sillonneront le territoire pour proposer quatre émissions spéciales en direct et en public, animées par Guillaume Erner.

Ce dispositif s’inscrit dans une volonté de traiter les enjeux concrets auxquels sont confrontées les communes, en partenariat avec le réseau local ICI.

Le dispositif repose sur un mois de diffusion et quatre villes choisies pour illustrer des problématiques locales distinctes.

