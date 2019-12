RTL lance une nouvelle campagne TV

Avec cette campagne de publicité, RTL dévoile par ailleurs l’évolution de sa grille (à partir de ce 6 janvier 2020) : "Les Grosses Têtes" de Laurent Ruquier seront désormais diffusées de 15h30 à 18h. "La Curiosité est un Vilain Défaut" présenté par Sidonie Bonnec et Thomas Hugues de 14h et 14h30 et "On Est Fait Pour s'entendre", présenté par Flavie Flament, de 14h30 à 15h30.

Ces films sont à découvrir à la télévision dès ce 26 décembre (189 millions de contacts délivrés).