RTL lance un appel aux dons avec le Secours Populaire

Dans toutes les tranches d’information de la journée, des reportages seront diffusés sur les actions du Secours populaire depuis le premier confinement. Lors de cette journée spéciale, les auditeurs pourront par ailleurs, faire un don via un formulaire dédié sur le site du Secours populaire . Ces dons permettront de soutenir des actions, notamment la distribution de produits alimentairesToutes les recettes audiotel (3210 et SMS) de la journée du 17 février seront intégralement reversées au Secours populaire pour aider les étudiants. Dans son émission d’écoute et d’entraide, Caroline Dublanche invitera les étudiants qui le souhaitent à témoigner à partir de 22h.