RTL est, aussi, "première radio de France"

RTL conserve sa dynamique de la rentrée. Une grille en progression, portée par les bonnes performances de RTL Matin, des programmes de divertissement, notamment avec Les Grosses Têtes et des soirées en forte croissance. Selon la station, les tranches d’information en progression : "RTL Matin" est en progression de 2%, "L’Invité de RTL Matin" de 1%, "RTL Midi" progresse de 3% et l'émission "Les auditeurs ont la parole" de 5%. Par ailleurs, "Les Grosses Têtes" sont en progression de 6% et "L’heure du crime" de Jacques Pradel enregistre une hausse de 20% soit un record historique.

Avec 18.4% de Part d’Audience, le groupe (RTL, RTL2 et Fun Radio) confirme "sa position de leader des Groupes Privés" indique le communiqué.