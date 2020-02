RTL en direct de la cérémonie des César

En direct et en studio, Vincent Perrot sera accompagné de Régis Wargnier le réalisateur de cinéma français notamment connu pour son son long métrage "Indochine", qui remporta l'Oscar du meilleur film en langue étrangère et cinq César. Egalement en studio, Anaïs Bouton relaiera les réactions et les commentaires des internautes sur les réseaux sociaux. Ensemble ils partageront avec les auditeurs plus de cinq heures de direct. Une cérémonie diffusée en simultané sur RTL et Canal+.

En 2019, RTL était partenaire d’une vingtaine de films parmi lesquels 5 sont nommés lors de cette 45e cérémonie : "La Belle Époque" (11 nominations), "Hors Normes" (7 nominations), "Le Chant du Loup" (3 nominations)...