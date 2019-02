RTL en direct de la cérémonie des César

Stéphane Boudsocq sera en direct de la salle Pleyel et fera vivre aux auditeurs les coulisses de la 44ème Cérémonie des César et recueillera les réactions des lauréats. En direct et en studio, Vincent Perrot sera accompagné de Régis Wargnier le réalisateur de cinéma français notamment connu pour son film Indochine, qui remporta l'Oscar du meilleur film en langue étrangère et cinq César. Enfin, Benoit Gallerey suivra la soirée sur les réseaux sociaux et partagera les réactions et les commentaires des internautes. Ensemble ils partageront avec les auditeurs plus de cinq heures de direct.

En amont, l'émission "On Refait la Télé", avec Jade et Éric Dussart, a reçu Kad Merad, le maître de cérémonie des César 2019, ce samedi 16 février de 11h30 à 12h30 et ce dimanche 17 février de 13h30 à 14h. Et l'émission "Laissez-Vous Tenter" du vendredi 22 février dans RTL Matin, sera consacrée à un décryptage de l’actualité cinéma à quelques heures de la cérémonie.