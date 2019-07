RTL en direct de "Jazz à Juan"

Doyen des festivals de jazz en Europe, "Jazz à Juan" est l’un des plus courus de l’été. Il accueille chaque année de nombreux artistes venus du monde entier. Pour cette 59e édition, les amateurs de jazz retrouveront une affiche d’exception avec Jamiroquai, Ben Harper & The Innocent Criminals, George Benson, Diana Krall, Thomas Dutronc et Les Esprits Manouches, Pink Martini, louis Cole, Magma et King Crimson, notamment. En direct de la Pinède Gould à Juan Les Pins du lundi 15 au dimanche 21 juillet, Jean-Yves Chaperon sera au coeur du Festival et fera vivre aux auditeurs les plus beaux moments. RTL sera en direct de 20h à 22h chaque soir, mais également à 12h05 de lundi à vendredi pour vivre le meilleur de ce 59e "Jazz à Juan".