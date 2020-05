RTL : dernière saison pour l’émission "La curiosité est un vilain défaut"

L’émission, rebaptisée "La curiosité retourne à l’école" durant le confinement, avait été reconnue "contenu pédagogique" dans le cadre de l’opération "Nation Apprenante" mise en place par le ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse. "À l’image de ce récent dispositif, "La curiosité est un vilain défaut" aura ainsi permis pendant 6 ans aux auditeurs de RTL d’assouvir chaque jour un peu plus leur soif de connaissance" indique la station.

"Au nom de l’ensemble des équipes de RTL, je remercie chaleureusement Sidonie Bonnec et Thomas Hugues, ainsi que leur équipe, pour ces 6 années de collaboration enrichissante et instructive. Leur talent, leur énergie, leur envie de transmettre et leur proximité avec le public ont été un atout indéniable au service des auditeurs de RTL" a pour sa part indiqué Régis Ravanas, directeur général des activités audio du groupe M6.