RTL attribue des prix au Salon de l'Auto à Genève

Du 1er au 14 mars, lecteurs d’Auto Plus et auditeurs de RTL ont pu voter -sur rtl.fr et sur autoplus.fr -pour élire leur voiture préférée du Salon de Berlin 2018 dans 4 catégories. Pour chaque catégorie, une dizaine de véhicules avait été sélectionnés par les rédactions de RTL et Auto Plus. Les prix ont été décernés vendredi dernier à RTL à 12h30 en présence de Catherine Mangin, Directrice de l’Information de RTL, de Tommaso Albinati, Editeur du pôle auto Directeur Général de Mondadori France, et des constructeurs. Parmi les gagnants du "Grand Prix RTL–Auto Plus", la Peugeot 508 (53 % des votes) a obtenu le premier prix de la "Meilleure voiture de série" devant l'Audi A6 et la Volvo V60. . Le Prix des Enfants est revenu à la Ferrari 488 Pista.