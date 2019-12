RTL active sa fréquence de Noël

Durant les fêtes de Noël, Jérôme Florin et Christophe Pacaud prennent les rênes de "RTL Petit Matin". Au sommaire, des chroniques dédiées aux fêtes de fin d’année. Vincent Parizot animera "RTL Matin" du lundi 23 au vendredi 27 décembre et Yves Calvi prendra le relais les lundi 30 et mardi 31 décembre.

Isabelle Choquet , Bénédicte Tassart , Céline Landreau, Christèle Rebière et Vincent Parizot se relaieront pour présenter l’info de la mi-journée. Philippe Robuchon, Vincent Parizot et Bénédicte Tassart présenteront, tour à tour, la grande session d’information du soir avec des invités, des chroniques et des reportages.