RTL Today lance RTL Today Radio

Selon RTL Today, la station "rassemblera des informations, des événements locaux, des informations sur la vie dans le plus grand duché de tous, la circulation, la météo, les sports, le chat, les jeux et bien plus encore".La station propose actuellement trois émissions en direct du lundi au vendredi et élargit sa programmation le week-end. Selon la station, RTL Today Radio est la seule offre de radio anglaise 24h/24 accessible au Luxembourg.Par ailleurs, la station est disponible en ligne (et en live vidéo ICI ), via des applications sur iOS et Android et sur les appareils Apple Car Play et Alexa.