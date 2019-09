RTL Originals : un nouveau podcast avec Marie Drucker et Sidonie Bonnec

Ce podcast, réalisé et présenté par Marie Drucker et Sidonie Bonnec, s’inscrit dans la continuité de leur dernier livre "Maman pour le meilleur et pour le reste". Après avoir partagé leur expérience et leur vécu de jeune maman, Marie Drucker et Sidonie Bonnec, donnent cette fois-ci la parole à d’autres mères. Ce podcast a pour vocation d’aborder tous les sujets sans tabou et sans jugement. À travers 8 histoires bouleversantes, ces "nouvelles mères" évoquent une myriade de thèmes différents.

Huit épisodes donc de 30 minutes à écouter tous les quinze jours sur RTL.fr, les plateformes numériques partenaires (iTunes / Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, DailyMotion), 6Play la plateforme digitale du Groupe M6 et sur les réseaux sociaux.