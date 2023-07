RTL Belgium s'installe à Tomorrowland

Radio Contact adaptera sa programmation musicale pour faire vivre l'ambiance du festival : diffusion d'extraits, interviews des DJs et couverture sur les réseaux sociaux tout au long du weekend. Rendez-vous le vendredi 21 juillet de 15h00 à minuit et les samedi 22 et dimanche 23 juillet de 16h00 à minuit.

Sur RTL Plug, David Antoine présentera les meilleurs moments de ce festival dans "Tomorrowland 2023, le Best Of". Une occasion de revivre les meilleurs moments des lives, des interviews et l'ambiance de Tomorrowland au contact des festivaliers le 30 juillet dès 22h sur RTL Plug.