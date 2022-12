RTL Belgium prépare sa Parade de Noël

Les auditeurs et les téléspectateurs sont invités à venir vivre la magie de Noël en compagnie de leurs animateurs préférés. Pour la deuxième fois, la Parade de Noël RTL traversera les rues de Mons. Le train du Pôle Express, le Père Noël en chair et en os, la Reine des Glaces, le mythique camion Coca-Cola.. en tout une vingtaine de chars sonorisés, scénarisés, illuminés et animés par près de 180 comédiens qui vous feront vivre un spectacle inoubliable.

Sans oublier les deux chars qui emmèneront les animateurs vedettes et les journalistes de RTL. "C’est à chaque fois la même magie qui règne dans les rues où passe la Parade, pour le plus grand bonheur des petits et des grands" précise RTL Belgium.