RTL Belgium : nouvelle édition de la Bourse RTL Info

Pour participer, les candidats devront transmettre à la rédaction RTL Info une sélection de leurs oeuvres journalistiques publiées. Ces dernières peuvent prendre des formes diverses : des articles en ligne, un blog, des reportages audio ou vidéo publiés en presse écrite, sur les réseaux sociaux ou autres sites internet et plateformes. Les candidats retenus sur base de leurs productions seront ensuite invités à se présenter au siège de RTL Belgium SA afin de participer à différentes épreuves qui se dérouleront sur trois jours entre le 19 avril 2022 et le 13 mai 2022. Tous les dossiers de candidatures devront être envoyés pour le 28 mars 2022 au plus tard à l'adresse bourse@rtlinfo.be