Dans le cadre de son repositionnement stratégique, RTL AdConnect poursuit son expansion géographique. RTL AdConnect renforce son équipe commerciale pour accompagner son développement. Sa mission est de développer l’activité de RTL AdConnect en France, en Suisse et en Asie. Avant de rejoindre RTL AdConnect, Henry Siou de Becquincourt occupait le poste de directeur de clientèle senior chez M6 Publicité, partenaire français de RTL AdConnect. Il avait la responsabilité d’un portefeuille de comptes clés et du développement international. "Son expérience chez M6 Publicité et sa parfaite compréhension de notre offre constitueront un atout majeur pour la commercialisation de notre inventaire et le développement de nouvelles opportunités" a indiqué Stéphane Coruble, directeur général de RTL AdConnect.