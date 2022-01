Tous les samedis et dimanches de 6h à 9h, Matthieu Rouault et son équipe prennent les commandes de "La matinale week-end". Un journal info et un journal sport toutes les 30 minutes, des débats, deux rendez-vous politiques, mais aussi des chroniques réseaux sociaux et podcasts...

"Une matinale 360° qui donne plus que jamais la parole à ses auditeurs" indique RMC.