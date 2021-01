RMC souffre du manque de mobilité des Français

Dans le détail, la matinale "Apolline Matin" attire 1 323 000 auditeurs et près de 850 000 téléspectateurs sur RMC Découverte. Le rendez-vous "Bourdin Direct" est écouté par 673 000 auditeurs et 1.4 million de téléspectateurs sur BFMTV. L'émission "Les Grandes Gueules" est écoutée par 1 344 000 auditeurs et plus de 1 million de téléspectateurs sur RMC Story. L'émission "Neumann/Lechypre" rassemble 855 000 auditeurs, le "Super Moscato Show" 924 000 auditeurs, "Top of the Foot" 630 000 auditeurs et "L'After Foot", entre 21h et minuit, 351 000 auditeurs.