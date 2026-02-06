La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Vendredi 6 Février 2026 - 09:40

RMC rebaptise son studio principal en hommage à Rolland Courbis


Ce jeudi 5 février, RMC a rebaptisé son studio principal "Studio 5 RMC – Rolland Courbis". Ce choix symbolique rend hommage à plus de vingt ans de présence de Rolland Courbis à l’antenne et inscrit durablement son héritage dans l’univers radio et audio de la station.


Le "Studio 5 RMC – Rolland Courbis", nouvellement baptisé, lors d’un moment dédié à l’hommage rendu à Rolland Courbis ce 5 février 2026.
Le "Studio 5 RMC – Rolland Courbis", nouvellement baptisé, lors d’un moment dédié à l’hommage rendu à Rolland Courbis ce 5 février 2026.

Cette décision intervient en hommage à Rolland Courbis, qui a marqué la vie de l’antenne pendant plus de 20 ans. La station a souhaité associer durablement son nom à un lieu central de la production radio, en présence de son épouse Clara, de ses enfants Olivia, Stéphane et Yassine, ainsi que de ses proches.
Le choix du "Studio 5 RMC – Rolland Courbis" revêt une dimension symbolique, le chiffre 5 étant présenté comme le chiffre fétiche de Rolland Courbis. Ce studio, cœur de la production éditoriale, continuera d’accueillir les émissions sportives emblématiques de RMC. À travers cette décision, la station inscrit l’héritage de Rolland Courbis dans un espace dédié à la parole radiophonique, à l’analyse et à l’échange avec les auditeurs.


Désormais renommé, le studio continuera de faire vivre les émissions sportives de RMC dans l’esprit qui caractérisait Rolland Courbis, fait de passion pour le football, de sincérité et d’exigence éditoriale. Chaque émission produite dans ce studio portera symboliquement cet héritage, dans une logique de continuité de la ligne éditoriale et du lien entre la station et son public.

Frédéric Brulhatour
