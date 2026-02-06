RMC rebaptise son studio principal en hommage à Rolland Courbis

-
RMC BFM mobilise ses antennes pour soutenir le don de sang et de plasma
-
RMC s’associe à l’opération "Sport Féminin Toujours" portée par l’Arcom
-
RMC Gold connecte 2026 à 2016 avec une semaine spéciale
-
RMC progresse sur une vague mais recule sur un an en Île-de-France
-
France Inter, RMC et franceinfo en tête de la radio digitale en décembre
Cette décision intervient en hommage à Rolland Courbis, qui a marqué la vie de l’antenne pendant plus de 20 ans. La station a souhaité associer durablement son nom à un lieu central de la production radio, en présence de son épouse Clara, de ses enfants Olivia, Stéphane et Yassine, ainsi que de ses proches.
Le choix du "Studio 5 RMC – Rolland Courbis" revêt une dimension symbolique, le chiffre 5 étant présenté comme le chiffre fétiche de Rolland Courbis. Ce studio, cœur de la production éditoriale, continuera d’accueillir les émissions sportives emblématiques de RMC. À travers cette décision, la station inscrit l’héritage de Rolland Courbis dans un espace dédié à la parole radiophonique, à l’analyse et à l’échange avec les auditeurs.