RMC rebaptise son studio principal en hommage à Rolland Courbis

Cette décision intervient en hommage à Rolland Courbis, qui a marqué la vie de l’antenne pendant plus de 20 ans. La station a souhaité associer durablement son nom à un lieu central de la production radio, en présence de son épouse Clara, de ses enfants Olivia, Stéphane et Yassine, ainsi que de ses proches.

Le choix du "Studio 5 RMC – Rolland Courbis" revêt une dimension symbolique, le chiffre 5 étant présenté comme le chiffre fétiche de Rolland Courbis. Ce studio, cœur de la production éditoriale, continuera d’accueillir les émissions sportives emblématiques de RMC. À travers cette décision, la station inscrit l’héritage de Rolland Courbis dans un espace dédié à la parole radiophonique, à l’analyse et à l’échange avec les auditeurs.

