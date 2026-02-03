RMC BFM mobilise ses antennes pour soutenir le don de sang et de plasma

Vous aimerez aussi
Le groupe RMC BFM, troisième groupe privé de médias en France, déploie une campagne de sensibilisation au don de sang et de plasma en partenariat avec l’Établissement français du sang. Cette mobilisation concerne l’ensemble des antennes radio et supports numériques du groupe. Elle s’inscrit dans une logique d’accompagnement à long terme des grandes causes d’intérêt général, avec un axe fort sur la pédagogie, l’information et l’engagement.
Les stations et plateformes relayeront les messages clés de l’Établissement français du sang, proposeront des témoignages de donneurs et donneront la parole à des experts pour rendre le sujet plus accessible et concret pour le grand public.
Un relais éditorial par les équipes radio du groupe RMC BFM
Les antennes locales BFM seront sollicitées pour informer sur les lieux, les dates et les modalités de collecte dans les différents territoires. Sur le plan éditorial, les journalistes et animateurs du groupe radio se mobiliseront pour incarner cette campagne à travers des contenus intégrés dans leurs émissions et des pastilles spécifiques.
RMC BFM veut ainsi affirmer ainsi son rôle de média d’accompagnement et de mobilisation, en utilisant son maillage local et ses formats d’antenne pour renforcer la visibilité du don de sang et de plasma tout au long de l’année.
