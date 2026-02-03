RMC BFM mobilise ses antennes pour soutenir le don de sang et de plasma

Le groupe RMC BFM, troisième groupe privé de médias en France, déploie une campagne de sensibilisation au don de sang et de plasma en partenariat avec l’Établissement français du sang. Cette mobilisation concerne l’ensemble des antennes radio et supports numériques du groupe. Elle s’inscrit dans une logique d’accompagnement à long terme des grandes causes d’intérêt général, avec un axe fort sur la pédagogie, l’information et l’engagement.

Les stations et plateformes relayeront les messages clés de l’Établissement français du sang, proposeront des témoignages de donneurs et donneront la parole à des experts pour rendre le sujet plus accessible et concret pour le grand public.