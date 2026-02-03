La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mardi 3 Février 2026 - 08:15

RMC BFM mobilise ses antennes pour soutenir le don de sang et de plasma


Notez


Le groupe RMC BFM engage ses stations et ses supports numériques dans une campagne nationale d’information et de sensibilisation au don de sang et de plasma. Aux côtés de l’Établissement français du sang, le dispositif s’appuie sur la radio et les médias digitaux pour informer, relayer les messages-clés et incarner cet enjeu de santé publique.


RMC BFM mobilise ses antennes pour soutenir le don de sang et de plasma

Vous aimerez aussi
Le groupe RMC BFM, troisième groupe privé de médias en France, déploie une campagne de sensibilisation au don de sang et de plasma en partenariat avec l’Établissement français du sang. Cette mobilisation concerne l’ensemble des antennes radio et supports numériques du groupe. Elle s’inscrit dans une logique d’accompagnement à long terme des grandes causes d’intérêt général, avec un axe fort sur la pédagogie, l’information et l’engagement.
Les stations et plateformes relayeront les messages clés de l’Établissement français du sang, proposeront des témoignages de donneurs et donneront la parole à des experts pour rendre le sujet plus accessible et concret pour le grand public.

Un relais éditorial par les équipes radio du groupe RMC BFM

Les antennes locales BFM seront sollicitées pour informer sur les lieux, les dates et les modalités de collecte dans les différents territoires. Sur le plan éditorial, les journalistes et animateurs du groupe radio se mobiliseront pour incarner cette campagne à travers des contenus intégrés dans leurs émissions et des pastilles spécifiques.
RMC BFM veut ainsi affirmer ainsi son rôle de média d’accompagnement et de mobilisation, en utilisant son maillage local et ses formats d’antenne pour renforcer la visibilité du don de sang et de plasma tout au long de l’année.

Tags : RMC, RMC BFM, solidarité



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 29 Janvier 2026 - 11:15 RCS : Philippe Generali entame de nouvelles aventures

Mercredi 28 Janvier 2026 - 05:55 Temps de parole, relevés, règles : l’Arcom fixe le cadre pour les radios €

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication