RMC s’associe à l’opération "Sport Féminin Toujours" portée par l’Arcom

Dans le cadre de l’opération "Sport Féminin Toujours" portée par l’Arcom, RMC met en avant la place du sport féminin sur son antenne du 24 janvier au 1er février 2026. Cette participation s’inscrit dans une démarche de sensibilisation des auditeurs à la représentation des compétitions féminines, en cohérence avec la ligne éditoriale défendue par la station tout au long de l’année.

RMC assure au quotidien la couverture de l’ensemble des compétitions sportives, féminines comme masculines, sur ses antennes radio et ses supports audio digitaux. Cette approche éditoriale englobe les sports collectifs, les disciplines individuelles et les grands rendez-vous internationaux, dont les Jeux Olympiques d’Hiver de Milano-Cortina 2026, à venir.

La station prévoit également la couverture de plusieurs compétitions féminines majeures...

