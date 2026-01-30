La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Vendredi 30 Janvier 2026

RMC s’associe à l’opération "Sport Féminin Toujours" portée par l’Arcom


Du samedi 24 janvier au dimanche 1er février 2026, RMC s’associe à l’opération "Sport Féminin Toujours" initiée par l’Arcom. À travers cette mobilisation éditoriale, la station réaffirme un engagement inscrit dans la durée en faveur de la visibilité du sport féminin, déjà présent tout au long de l’année sur son antenne.



Dans le cadre de l’opération "Sport Féminin Toujours" portée par l’Arcom, RMC met en avant la place du sport féminin sur son antenne du 24 janvier au 1er février 2026. Cette participation s’inscrit dans une démarche de sensibilisation des auditeurs à la représentation des compétitions féminines, en cohérence avec la ligne éditoriale défendue par la station tout au long de l’année.
RMC assure au quotidien la couverture de l’ensemble des compétitions sportives, féminines comme masculines, sur ses antennes radio et ses supports audio digitaux. Cette approche éditoriale englobe les sports collectifs, les disciplines individuelles et les grands rendez-vous internationaux, dont les Jeux Olympiques d’Hiver de Milano-Cortina 2026, à venir.
La station prévoit également la couverture de plusieurs compétitions féminines majeures...


