22.6 millions d’écoutes pour RMC, 1.1 million pour BFM Radio, 955 000 pour BFM Business

Selon les résultats publiés pour le mois de janvier 2026, RMC enregistre 22.6 millions d’écoutes digitales, soit une progression de 12% en un mois. La station se positionne comme deuxième radio de France et première radio privée sur le live digital radio. Le mois a été marqué par des temps forts événementiels, notamment autour de la finale de la CAN, du multiplex Ligue des Champions et d’événements d’actualité marquants, illustrant la capacité de la station à fédérer lors des grands rendez-vous.

BFM Radio enregistre 1.1 million d’écoutes digitales en janvier 2026 . La station affiche une progression de 15% en un an et de 21% en un mois. Le communiqué souligne que l’ensemble de la grille est en progression, traduisant l’appétence du public pour une couverture approfondie de l’actualité sur le live digital radio.