La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mercredi 18 Février 2026 - 08:55

22.6 millions d’écoutes pour RMC, 1.1 million pour BFM Radio, 955 000 pour BFM Business


Notez


Le groupe RMC BFM confirme la puissance de son écosystème audio digital et sa capacité à transformer les grands événements d’actualité en succès d’audience. RMC totalise 22.6 millions d’écoutes, BFM Radio 1.1 million et BFM Business 955 000 selon les résultats d’audience du live digital radio pour janvier 2026 de l'ACPM.



Vous aimerez aussi
Selon les résultats publiés pour le mois de janvier 2026, RMC enregistre 22.6 millions d’écoutes digitales, soit une progression de 12% en un mois. La station se positionne comme deuxième radio de France et première radio privée sur le live digital radio. Le mois a été marqué par des temps forts événementiels, notamment autour de la finale de la CAN, du multiplex Ligue des Champions et d’événements d’actualité marquants, illustrant la capacité de la station à fédérer lors des grands rendez-vous.
BFM Radio enregistre 1.1 million d’écoutes digitales en janvier 2026 . La station affiche une progression de 15% en un an et de 21% en un mois. Le communiqué souligne que l’ensemble de la grille est en progression, traduisant l’appétence du public pour une couverture approfondie de l’actualité sur le live digital radio.

Une dynamique solide pour BFM Business

BFM Business totalise 955 000 écoutes digitales en janvier 2026 . La station enregistre une hausse de 16% en un mois. Cette progression est associée à la couverture éditoriale déployée lors de la semaine du Forum économique mondial de Davos, qui a contribué à accélérer la performance mensuelle.
Ces données illustrent la capacité d’un groupe à convertir les grands rendez-vous d’actualité, qu’ils soient sportifs, économiques ou politiques, en volumes d’écoutes mesurés sur le live digital radio, avec 22.6 millions d’écoutes pour RMC, 1.1 million pour BFM Radio et 955 000 pour BFM Business.


Tags : ACPM, audience digitale, audience numérique, BFM Business, BFM Radio, RMC



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication