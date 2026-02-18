22.6 millions d’écoutes pour RMC, 1.1 million pour BFM Radio, 955 000 pour BFM Business

Vous aimerez aussi
Selon les résultats publiés pour le mois de janvier 2026, RMC enregistre 22.6 millions d’écoutes digitales, soit une progression de 12% en un mois. La station se positionne comme deuxième radio de France et première radio privée sur le live digital radio. Le mois a été marqué par des temps forts événementiels, notamment autour de la finale de la CAN, du multiplex Ligue des Champions et d’événements d’actualité marquants, illustrant la capacité de la station à fédérer lors des grands rendez-vous.
BFM Radio enregistre 1.1 million d’écoutes digitales en janvier 2026 . La station affiche une progression de 15% en un an et de 21% en un mois. Le communiqué souligne que l’ensemble de la grille est en progression, traduisant l’appétence du public pour une couverture approfondie de l’actualité sur le live digital radio.
Une dynamique solide pour BFM Business
BFM Business totalise 955 000 écoutes digitales en janvier 2026 . La station enregistre une hausse de 16% en un mois. Cette progression est associée à la couverture éditoriale déployée lors de la semaine du Forum économique mondial de Davos, qui a contribué à accélérer la performance mensuelle.
Ces données illustrent la capacité d’un groupe à convertir les grands rendez-vous d’actualité, qu’ils soient sportifs, économiques ou politiques, en volumes d’écoutes mesurés sur le live digital radio, avec 22.6 millions d’écoutes pour RMC, 1.1 million pour BFM Radio et 955 000 pour BFM Business.