RMC : près de 30 millions de podcasts téléchargés

Avec près de 30 millions d’écoutes (+63% en un an), RMC devient au mois d’août, la première radio privée de France. "L’After Foot, l’émission sport emblématique de RMC bat quant à elle, un nouveau record avec 20.1 millions d’écoutes et prend la première place sur le podium du classement des 30 émissions les plus téléchargés devant l'émission "Les Grosses Têtes".

"Largement plébiscités, les podcasts RMC sont écoutés par un million d’auditeurs quotidiennement, positionnant ainsi, quatre de ses émissions dans le top 15 de France" indiqué la station.