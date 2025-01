RMC lance la 5e édition du "Grand Casting des GG"

Le concours, ouvert du 13 au 24 janvier 2025, invite les participants à soumettre une vidéo de 3 minutes via le site RMC.FR. Dans cette vidéo, ils devront présenter leur profil, partager leur opinion sur un sujet d’actualité de leur choix, et démontrer pourquoi ils méritent de devenir une "Grande Gueule".

Parmi les candidatures reçues, cinq finalistes seront sélectionnés pour participer en direct à l’émission entre le 27 et le 31 janvier. Chaque finaliste aura l’opportunité de remplacer une "Grande Gueule" le temps d’une matinée, et de débattre sur des sujets variés aux côtés d’Alain Marschall et Olivier Truchot.