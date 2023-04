RMC amplifie ses résultats en Île-de-France

Avec 624 000 auditeurs en Île-de-France, RMC s'impose comme la radio qui progresse le plus : 85 000 supplémentaires gagnés en un an. RMC se classe 4e radio de France avec 7.2% de part d'audience (+ 1.7 point). La station gagne 7 minutes d'écoute en un an avec 1h48 de durée d'écoute totale.

La matinale "Apolline Matin" gagne plus de 300 000 auditeurs franciliens, soit une hausse de 26% d'audience cumulée. Avec 29% d'audience cumulée, l'émission "Les Grandes gueules" réunit 228 000 auditeurs franciliens. La plus forte hausse revient à la quotidienne "Estelle Midi" avec + 80% d’audience cumulée en un an.