RMC : "Charles Matin" en direct de Rungis

Intervention de producteurs et grossistes, rencontre avec les professionnels ou encore des conseils pour le réveillon et le repas de Noël… Les auditeurs retrouveront la pré-matinale de RMC en déambulation au cœur du marché de Rungis en pleine préparation des fêtes de fin d’année.

Au cours de cette matinée spéciale, Charles Magnien et Emmanuel Lechypre resteront ensuite à Rungis jusqu’à 8h30 et interviendront durant toute la matinée dans l'émission "Apolline Matin".