RMC : 4e radio de France avec 3.2 millions d’auditeurs

Rédigé par Brulhatour le Jeudi 17 Novembre 2022 à 14:05 | modifié le Jeudi 17 Novembre 2022 à 14:05

Avec 5.8% d’audience cumulée (+ 4% en un an) et 5.8% de PDA (+ 0.5point en an), RMC signe sa meilleure rentrée depuis 6 ans et gagne 141 000 nouveaux auditeurs en un an. "RMC est la radio privée qui recrute le plus d’auditeurs" rappelle la station.