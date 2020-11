RFM : une opération engagée par Lagardère Publicité News

Dans une période où entraide et bienveillance prennent particulièrement leur sens, innocent a lancé le 28 septembre dernier "Les grands petits pas " une opération qui permet à chacun de découvrir et soutenir les actions solidaires et locales qui participent à un monde meilleur. Afin de faire émerger l'initiative d'innocent et d'encourager la solidarité, les équipes de Lagardère Publicité News et de l’agence Génération Média ont imaginé un dispositif alliant puissance et proximité au cœur de l’écosystème de RFM.

"Dans une période où la solidarité et le collectif sont essentiels, nos équipes se réjouissent de pouvoir accompagner cette belle initiative avec un dispositif sur mesure, bénéficiant à la fois de la puissance de la marque RFM, de l’influence de ses animateurs et de l'expertise de notre régie" a expliqué Géraldine Quintard, directrice des opérations spéciales, Lagardère Publicité News.