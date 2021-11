RFM : première radio musicale adulte en Île-de-France

RFM progresse aussi bien en 1 an qu’en une vague : + 0,5 point de part d’audience par rapport à la rentrée dernière et + 0.4 point vs avril-juin. Et, + 17min de durée d’écoute sur 1 an et + 1min sur une vague.

"Grâce à une musique qui rassemble et à la très forte fidélité de ses auditeurs, RFM est leader des radios musicales entre 9h30 et 16h sur Paris avec une part d’audience de 3,8%. RFM est aujourd’hui la radio musicale adulte que les Franciliens écoutent le plus longtemps : 1h38min".

Chaque jour, 282 000 Franciliens écoutent RFM en Île-de-France, soit + 33 000 auditeurs gagnés en une vague.