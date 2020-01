RFM : Vitaa et Slimane en concert privé chez un auditeur

Après le succès du concert de Mika dans le salon d’un auditeur à Caen la semaine dernière, RFM continue sur sa lancée et offre la chance à un auditeur d’accueillir Vitaa et Slimane chez lui pour un concert privé inédit.

"Faites de la place et invitez vos amis" indique la radio qui rappelle que les auditeurs ont jusqu’à dimanche pour remporter ce cadeau et fêter, à la maison, et avec le duo leur triple disque platine.