RFI renforce sa matinale sur le numérique

Dès ce 26 mars sur Twitter, RFI proposera davantage de photos et de vidéos sur les coulisses des rendez-vous matinaux de RFI autour des temps forts et des déclarations principales des invités et chroniqueurs, de sommaire des programmes ma tinaux en vidéos et du suivi des émissions spéciales et des matinales délocalisées. Les mots-dièses #RFImatin et #Afriquematin permettront également de réagir en direct et de participer activement à leurs programmes matinaux. Alexandra Cagnard, présentatrice en matinale de RFI, sera chargée de ce nouveau suivi numérique de RFI Matin.Les comptes Twitter @RFI et @RFIAfrique totalisent plus de 2 millions et demi d’abonnés en mars 2018. Plus de 1,76 million de personnes suivent le compte de RFI sur Twitter, auxquelles s’ajoutent les 910.000 abonnés du compte RFI Afrique.



RFI Matin est diffusée de 5h à 8h (TU) (7h-10h, heure de Paris). L’antenne Monde est présentée par Arnaud Pontus (du lundi au jeudi) et par Juliette Rengeval (du vendredi au dimanche). L’antenne Afrique est présentée par Nathalie Amar (du lundi au jeudi) et Magali Lagrange (du vendredi au dimanche).