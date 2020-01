RFI en khmer franchit la barre des 100 000 d’abonnés sur YouTube

Rédigé par Brulhatour le Vendredi 31 Janvier 2020 à 07:17 | modifié le Vendredi 31 Janvier 2020 à 07:17

RFI a franchi fin 2019 la barre des 100 000 abonnés sur la page YouTube de sa rédaction en khmer. Elle compte aujourd’hui plus de 120.000 d’abonnés alors qu’il y a un an, elle en comptait moins de 5 000 et enregistre plus de 11 millions de vidéos vues en 2019.