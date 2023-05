RDL "La Radio qui Chante" reçoit Patrick Bruel

Les fans de Patrick Bruel ont été ravis d'entendre parler de son dernier album. Le chanteur a expliqué que cet album était un retour aux sources pour lui, avec des chansons qui reflètent ses influences musicales et son parcours artistique. Il a également annoncé avec enthousiasme sa tournée de 2024, qui promet d'être un événement inoubliable pour tous ses fans. Au cours de l'émission, Patrick Bruel est également revenu sur ses souvenirs de carrière, depuis ses débuts à New York jusqu'à ses succès les plus récents. Il a partagé avec les auditeurs des anecdotes amusantes sur ses collaborations avec d'autres artistes et a parlé de son processus de création musicale.