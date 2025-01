RCI Martinique recrute et offre une opportunité unique pour les journalistes

- Nous sommes en permanence à la recherche de forces vives pour étoffer notre rédaction. Nous cherchons des journalistes rigoureux, passionnés par l’actualité locale, avec une vraie envie de raconter des histoires et de transmettre des informations claires et vérifiées à notre public. Nous avons besoin de personnes curieuses, polyvalentes, méthodiques, capables de travailler dans différents formats : reportages, interviews, contenus d’information pour les réseaux sociaux mais aussi à la présentation de journaux d'actualités. C’est d’ailleurs un profil de journaliste-présentateur que nous recherchons tout particulièrement actuellement, un profil avec minimum trois années d’expérience à la présentation de journaux ou de flashs.L’expérience est importante pour nous, nous recherchons un journaliste qui puisse être rapidement opérationnel à l’antenne. Il sait écrire des flashs, établir le conducteur de son journal, écrire son journal et les relances, réaliser une interview en direct. Il est réactif et capable de s’adapter aux aléas de l’actualité. Il faut de la méthodologie, un esprit de synthèse, une bonne culture générale. La connaissance de nos territoires est un réel plus, mais tout s’apprend.C’est une nécessité dans le paysage médiatique actuel. L’audience est de plus en plus présente sur plusieurs plateformes : la radio, bien sûr, mais aussi sur Internet, les réseaux sociaux, les formats vidéo comme YouTube ou Instagram. En tant que média local, nous devons être capables de toucher notre public là où il se trouve, tout en restant fidèles à notre mission d’information de proximité. Pour nos journalistes, cela représente une belle opportunité de développer des compétences multiples et de ne pas se limiter à un seul format. Travailler sur la radio et sur le digital, par exemple, leur permet d’enrichir leurs expériences et de toucher un public plus large. Et pour nous, c’est un moyen d’offrir un contenu plus riche, plus varié, plus interactif.D’abord, intégrer un média de référence et une entreprise solide. Ensuite, rejoindre une équipe dynamique. Je ne cacherai pas que le rythme de travail est soutenu et la mission exigeante mais, contrairement à de plus grandes structures où les rôles sont souvent figés, chez nous, chacun a la possibilité de porter plusieurs casquettes, de participer à différentes étapes de la production. Cela permet une grande variété d’expériences et une évolution rapide des compétences. Un autre aspect, très apprécié et porteur de sens, c’est notre relation de proximité avec les auditeurs. Nos journalistes sont en contact direct avec eux, c’est une belle opportunité de sentir l’impact immédiat de son travail. Enfin, venir travailler en Martinique, où est basé le poste, c’est découvrir (ou redécouvrir) un territoire qui ne manque pas d’atouts.Les candidats peuvent adresser leur CV, lettre de motivation et extraits de reportages ou journaux réalisés à l’adresse recrutement@rcigroup.fr . Je pourrai rencontrer les meilleurs profils à Paris à l’occasion du salon de la radio. Évidemment, il y aura aussi toujours la possibilité de s’entretenir en visio, le cas échéant. Si vous êtes passionné par l’actualité locale, si vous souhaitez travailler dans un environnement stimulant, si vous aimez le contact direct avec le public et le travail en équipe, rejoignez-nous ! Venez développer vos compétences, mais aussi prendre part à une aventure humaine enrichissante. Nous avons hâte d’accueillir de nouveaux talents qui partageront notre vision de l’information locale.