RCF : un nouvelle saison pour "Marche et rêve"

Depuis le 13 mai, RCF propose une nouvelle saison du podcast "Marche et Rêve" avec des témoignages de randonneurs qui vont vous faire voyager à travers leur récit. Suite au succès de la saison 1 de "Marche et rêve, Thierry Lyonnet, grand reporter à RCF et marcheur lui-même, est parti à la rencontre de nouvelles personnalités qui ont été transformées par la marche. Des témoignages riches et variés de par l’âge des interlocuteurs (de 30 à 60 ans), leur histoire et leur marche (en autonomie, en famille…) mais aussi par les lieux de leur randonnée (ville, désert, campagne…).

Huit épisodes empreints de rencontres, de recherches spirituelles, ou encore de chemins de vie à travers 30 minutes de témoignage par personnalité à découvrir sur rcf.fr et sur l'ensemble des plateformes.