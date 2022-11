RCF prépare son nouveau Radio Don

RCF est un réseau associatif de 64 radios locales qui fait entendre sur les ondes "une voix différente, positive et pleine d’Espérance. En cette période d'incertitudes, la mission de RCF en tant que média chrétien de proximité, ouvert sur le monde et les autres, semble indispensable". Or, afin de préserver son indépendance et la qualité de ses programmes, la publicité est limitée à l’antenne. C’est pourquoi, pour continuer "à partager la Joie, mais aussi faire entendre les initiatives positives, aider à comprendre et aimer le monde..." RCF implique ses auditeurs car elle compte en grande partie sur leur précieux soutien. Le Radio Don est donc un moment clé de l’année pour rappeler à l’antenne que chaque don est important, quel qu’en soit le montant.