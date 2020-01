RCF : les élections Municipales avec l'AMRF

Les 15 et 22 mars prochains, les français vont voter pour les élections municipales. Pour accompagner les auditeurs dans la compréhension des enjeux de ces élections, les 64 radios du réseaux RCF vont à la rencontre des élus locaux, avec l’appui de l’AMRF. Une programmation spéciale, autour de 5 thématiques clés, est ainsi proposée aux auditeurs : le 16 janvier à Brioude (Haute-Loire) : Culture, le 30 janvier à Signes (Var) : Economie et emploi, le 11 février à Beaucamps Ligny (Nord) : Education, le 27 février à Pont-Sainte-Marie (Aube) : Santé et le 12 mars à Beaupréau-en-Mauges (Maine et Loire) : Mobilité.