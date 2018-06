RCF lance "Les Escales de l'été"

En juillet et en août, RCF invite ses auditeurs à découvrir les merveilleux sanctuaires de France et à plonger dans les grands rassemblements chrétiens de l'été. De Paray-le-Monial à Sainte-Anne-d'Auray, de Marseille à Saint-Malo, ils embarqueront avec RCF pour "un été rafraîchissant et profondément ressourçant." Nombreux sont les Français qui mettent en effet à profit l'été pour souffler physiquement et spirituellement. RCF partira donc à leur rencontre : au total, huit journées spéciales où la radio installera ses studios au coeur d'un événement pour offrir un programme dense et une couverture web.