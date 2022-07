RCF dévoile son programme de rentrée

RCF développera son offre de podcasts tout en dynamisant son antenne FM/DAB+ par tout ce qui fait la richesse de la radio : le direct, l’incarnation et l’interactivité. Des directs avec les auditeurs, car chacun, face aux difficultés et aux défis de notre monde, peut être porteur de solutions, d’espérance et donc être acteur d’un monde plus fraternel. Et, à l’heure où une info en chasse une autre, où tout va trop vite et où les points de vue sont trop souvent caricaturés, RCF continuera de prendre le temps pour traiter les sujets en profondeur. Laisser de la place à la nuance et à la complexité tout en abordant toutes les thématiques (actualité, culture & société ou encore vie spirituelle), c’est ce que RCF s’attache à promouvoir dans ses programmes.