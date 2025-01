RCF célèbre la 1 500e émission de "Je pense donc j’agis"

Chaque jour, l’équipe de "Je pense donc j’agis" propose une thématique différente, explorée sous deux angles : une première heure pour réfléchir et une seconde pour agir. Entouré d’autres journalistes tels que Stéphanie Gallet, Madeleine Vatel ou encore Vincent Belotti, Melchior Gormand traite de sujets variés :"Foi et spiritualité" le lundi, "Écologie" le mardi, "Société et politique" le mercredi, "Société et culture le jeudi et "Famille et jardinage" le vendredi. Ces thématiques sont enrichies par la participation des auditeurs, qui peuvent intervenir en direct par téléphone ou via les réseaux sociaux. Depuis la création de l’émission, plus de 10 000 appels ont été reçus, avec une dizaine d’interventions par jour.

L’émission doit également son succès à son approche participative. Outre les appels d’auditeurs, elle bénéficie du soutien d’une équipe de bénévoles et d’une standardiste qui recueillent les témoignages et accompagnent les intervenants avant leur passage à l’antenne.